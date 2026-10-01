Escrocherie de 90.000 de euro la Buzău: o femeie a crezut că vorbește cu un celebru actor K-pop

O femeie din Buzău a pierdut aproape 90.000 de euro după ce ar fi fost contactată online de doi suspecți care s-ar fi dat drept actori celebri din Coreea de Sud.
Cei doi, o femeie de 47 de ani și fiul ei de 29 de ani, ar fi câștigat încrederea victimei și ar fi convins-o să le trimită bani pentru presupuse investiții.
Escrocii i-ar fi promis și un loc de muncă
Femeia era pasionată de actorul sud-coreean Park Seo-joon. Suspecții ar fi observat acest lucru pe rețelele sociale și ar fi folosit un cont fals pentru a o contacta. Unul dintre ei ar fi pretins că este chiar actorul, iar celălalt s-ar fi prezentat drept managerul acestuia.
Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi oferit inclusiv un loc de muncă în echipa vedetei. După ce i-ar fi câștigat încrederea, cei doi ar fi convins-o să investească bani în active care ar fi urmat să îi aducă dobânzi importante.
20 de transferuri și un prejudiciu uriaș
Femeia ar fi făcut aproximativ 20 de transferuri, ajungând să trimită aproape 450.000 de lei. Suspiciunile au apărut după ce câștigurile promise nu au mai venit. Soțul victimei ar fi verificat ulterior informațiile și ar fi descoperit că datele primite de la presupusul manager nu corespundeau realității.
Polițiștii din Buzău au făcut două percheziții în județul Dâmbovița. Anchetatorii au ridicat documente, dispozitive electronice și medii de stocare, care urmează să fie analizate în cadrul dosarului.
Suspecții sunt cercetați în libertate
Cei doi au fost duși la audieri și sunt cercetați pentru înșelăciune. Până în prezent, banii transferați de victimă nu au fost recuperați. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități și a modului în care au fost folosite sumele primite.
Autoritățile atrag atenția că astfel de fraude folosesc identitatea unor persoane cunoscute pentru a câștiga rapid încrederea victimelor. În cazul ofertelor de investiții primite online, verificarea identității interlocutorului și a platformei înainte de orice transfer poate preveni pierderi financiare importante.