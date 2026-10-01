Escrocherie de 90.000 de euro la Buzău: o femeie a crezut că vorbește cu un celebru actor K-pop

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 17:39

O femeie din Buzău a pierdut aproape 90.000 de euro după ce ar fi fost contactată online de doi suspecți care s-ar fi dat drept actori celebri din Coreea de Sud.

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