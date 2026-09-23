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Accident pe DJ 203C, în județul Buzău. Șapte persoane au fost rănite, după ce o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului
FOTO: News.ro
Publicat23 sept. 2026, 10:46
SursăRealitatea.Net
Șapte persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Buzău, miercuri dimineață, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului, pe DJ 203C.
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