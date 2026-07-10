Ciolacu, atac dur la Bolojan: „Riscăm să pierdem miliarde din PNRR din cauza incompetenței conducătorilor”

Publicat 10 iul. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.net

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând executivul de întârzieri „nepermise” în trimiterea către Parlament a celor șapte proiecte de legi esențiale pentru derularea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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