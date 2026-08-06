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Economie· 1 min citire
O comună întrerupe iluminatul public pentru că nu mai are bani să plătească facturile
FOTO: Arhivă
Comuna Vintilă Vodă din județul Buzău rămâne fără iluminat public începând de miercuri, 5 august, după ce administrația locală a decis să suspende serviciul din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local.
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