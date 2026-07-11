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Intervenție contracronometru la Buzău, după ce s-au semnalat scurgeri de gaze într-un imobil | VIDEO

Bloc din Buzău evacuat din cauza unor scurgeri de gaze. Foto/stiridebuzau

Bloc din Buzău evacuat din cauza unor scurgeri de gaze. Foto/stiridebuzau

Scris deIulian Budusan
Publicat11 iul. 2026, 06:56
SursăRealitatea.Net

O intervenție contracronometru a pompierilor a avut loc noaptea trecută pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Buzău. Din cauza emisiilor suspecte de gaz, autoritățile au evacuat preventiv locatarii unui bloc, întreaga zonă fiind securizată până când specialiștii au eliminat riscul unei explozii.

O sesizare privind posibile emisii de gaze a declanșat o mobilizare rapidă a forțelor de intervenție, sâmbătă seară, în municipiul Buzău. Alerta a vizat un bloc de locuințe situat pe Bulevardul Unirii, unde atmosfera a devenit extrem de tensionată în momentul în care salvatorii au decis să scoată oamenii din clădire.

Pentru a preveni o eventuală tragedie, echipele operative sosite la adresa indicată au izolat imediat perimetrul și au evacuat zecile de locatari aflați în imobil. Măsura a fost luată strict ca precauție, până când specialiștii se vor asigura că nu mai există niciun pericol de explozie.

La această oră, specialiștii Distrigaz și echipajele ISU verifică rețeaua de distribuție din interiorul blocului pentru a localiza cu exactitate avaria și pentru a remedia defecțiunea. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu s-au înregistrat pagube materiale. Oamenii vor fi lăsați să revină în apartamente abia după ce valorile măsurate de aparatele de detecție vor fi zero.

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