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Căutări de amploare între Buzău și Maxenu, după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer
Pompieri
Publicat27 iul. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
Pompierii buzoieni au desfășurat căutări timp de mai multe ore pe un teren situat între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 și a anunțat că ar fi văzut un obiect luminos căzând.
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