Realitatea de Buzau - Știri de Ultimă Oră

Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”

Nicușor Dan, după ședința CSAT:"SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare"

Nicușor Dan a anunțat miercuri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care a fost analizată cererea Pentagonului ca România să permită dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, că românii nu au niciun motiv de îngrijorare. Șeful statului a subliniat că SUA vor să trimită în țara noastră ”echipamente defensive, nu vorbim de armament”.

Cazul Mario. Autoritățile au reținut traficanții care furnizau droguri minorilor implicați în crima șocantă | VIDEO

George Simion, mesaj incendiar de la Vidraru. ”12 februarie, ora 12”. VIDEO

George Simion, anunțul momentului în exclusivitate la Makaveli TV. Pe 12 februarie, protest național față de taxele lui Bolojan – VIDEO

George Simion: „StopTaxeChallenge - România se oprește în loc pe 12 februarie împotriva poverii fiscale”

Alexandra Păcuraru, mesaj impresionant pentru românii patrioți: „Este momentul ca actuala clasă politică să facă un pas în spate. Vrem alegeri anticipate”

România: făină ieftină, pâine scumpă. De ce produsele de bază costă mai mult decât în Spania sau Italia

Oana Țoiu, chemată în Parlament să dea explicații în scandalul repatrierii din Orientul Mijlociu
Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%
Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți
Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului
Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale
Protest în Capitală: minerii cer oprirea concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia
Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu
Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ

Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel

Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane

Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în vizită la Bucureşti

Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității

Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii

Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană

Orientul Mijlociu fierbe. Iranul lansează noi rachete spre Israel și statele din Golf
Unde poți vedea filmele nominalizate la Oscar
Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale
Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic

Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o

Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”

Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA

Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro

Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan

Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă

Februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă ultimă lună de iarnă din istoria înregistrărilor

Ministrul Economiei: Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri

Petrolul s-a ieftinit semnificativ pe pieţele internaţionale

Alexandru Nazare: România începe anul dintr-o poziţie financiară solidă

Peste 1.700 de situaţii de urgenţă gestionate de pompieri, în doar 24 de ore

