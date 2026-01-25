Realitatea de Buzau - Știri de Ultimă Oră

Nicușor Dan a anunțat miercuri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care a fost analizată cererea Pentagonului ca România să permită dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, că românii nu au niciun motiv de îngrijorare. Șeful statului a subliniat că SUA vor să trimită în țara noastră ”echipamente defensive, nu vorbim de armament”.