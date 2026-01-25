Realitatea de Buzau - Știri de Ultimă Oră
Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”
Nicușor Dan a anunțat miercuri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care a fost analizată cererea Pentagonului ca România să permită dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, că românii nu au niciun motiv de îngrijorare. Șeful statului a subliniat că SUA vor să trimită în țara noastră ”echipamente defensive, nu vorbim de armament”.
Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
S-a terminat ședința CSAT de la Palatul Cotroceni după solicitarea SUA privind trimiterea de avioane americane în România
Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”
„Colete-capcană în rețelele de curierat din Europa: plan de sabotaj atribuit Rusiei. 22 de persoane, arestate
AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Război în Ucraina, ziua 1478. Un nou bilanț sumbru: peste 1,2 milioane de pierderi omenești pentru armata rusă
Cristela Georgescu, mărturii ÎN EXCLUSIVITATE la Realitatea PLUS: Sub masca democrației este tiranie
Prețul motorinei atinge cote alarmante. Fermierii sunt disperați și cer Guvernului să intervină de urgență
Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic
Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Mesaje diferite de la Washington și Tel Aviv: Trump vorbește despre negocieri, Netanyahu spune că ofensiva continuă
Februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă ultimă lună de iarnă din istoria înregistrărilor
Ministrul Economiei: Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri
Avertisment dur de la Ankara pentru Teheran. Erdogan: „Nu puneți în pericol 1.000 de ani de fraternitate”
Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață