De la amendă la misiune de salvare: Un șofer depistat cu o viteză uluitoare pe E85 a fost escortat de poliție la spital

O cursă disperată pentru salvarea unei vieți s-a încheiat cu sprijinul polițiștilor rutieri din Buzău. Prins de radar pe E85 cu o viteză record de 172 km/h, un șofer le-a explicat agenților că tatăl său are nevoie urgentă de îngrijiri medicale după un atac al unui câine. Înțelegând gravitatea situației, echipajul de poliție a deschis drumul și a escortat vehiculul până la Spitalul Județean de Urgență.
O intervenție de rutină pe drumul național DN2 (E85) s-a transformat duminică într-o cursă contra cronometru pentru salvarea unei vieți. Echipajul de poliție din județul Buzău a oprit un autoturism care rula cu o viteză uriașă, însă reacția rapidă a agenților a făcut diferența între un simplu caz contravențional și un deznodământ medical fericit.
De la radare pe E85 la misiune medicală: Ce au descoperit polițiștii
În timpul verificărilor derulate în afara localității Poșta Câlnău, aparatul radar a înregistrat un vehicul deplasându-se cu viteza de 172 km/h, depășind considerabil limita legală a sectorului de drum.
După oprirea regulamentară a mașinii, polițiștii au constatat că la volan se afla un tânăr de 30 de ani, din comuna Ziduri, extrem de vizibil agitat. Pe scaunul pasagerului se afla tatăl acestuia, care sângera abundent în urma atacului unui câine și avea nevoie urgentă de asistență medicală de specialitate.
Înțelegând gravitatea momentului, agenții rutieri au renunțat la formalitățile prelungite pe teren. Au pornit semnalele luminoase și acustice, deschizând drumul și escortând mașina direct către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Buzău. Victima a fost predată în siguranță cadrelor medicale.
Conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorul auto a fost sancționat ulterior pentru depășirea vitezei maxime admise.
Avertismentul Poliției: Apelați 112 în caz de urgențe majore
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Buzău subliniază că protejarea vieții rămâne principala prioritate, însă reamintesc că viteza excesivă reprezintă un pericol major pentru toți participanții la trafic. În cazuri similare de criză medicală, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic 112 pentru trimiterea rapidă a unei ambulanțe sau a echipajelor specializate.
Bilanțul campaniei ROADPOL: Sute de sancțiuni pentru viteză
Cazul tânărului din Ziduri a reprezentat, de altfel, recordul negativ de viteză înregistrat de polițiștii buzoieni în cadrul campaniei pan-europene „SPEED”, desfășurate sub egida ROADPOL în perioada 2–9 august.
Acțiunile preventive orientate spre combaterea vitezei la volan au generat rezultate consistente:
338 de sancțiuni contravenționale aplicate șoferilor care au depășit limita legală.
16 permise de conducere reținute pentru suspendarea dreptului de a sofa pe o perioadă de 90 sau 120 de zile.
Dintre cazurile grave, 14 conducători auto au depășit limita cu peste 50 km/h, iar în două situații depășirea a fost de peste 70 km/h.