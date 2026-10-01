Rețea de droguri prin metoda „dead drop”, destructurată la Buzău! Un tânăr de 20 de ani, reținut de DIICOT

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Buzău, fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi comercializat, în luna septembrie, ecstasy și 4CMC, folosind metoda „dead drop”, prin care drogurile sunt ascunse în anumite locuri și ulterior ridicate de clienți.
În urma acțiunii, anchetatorii au descoperit comprimate de ecstasy asupra tânărului, dar și alte substanțe într-un apartament închiriat în regim hotelier. Procurorii susțin că drogurile urmau să fie plasate în mai multe zone din municipiul Buzău pentru a fi vândute.
DIICOT a cerut arestarea preventivă
Procurorii au cerut Tribunalului Buzău arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile. Detalii despre modul în care ar fi acționat și despre drogurile descoperite au fost prezentate de DIICOT în comunicatul transmis joi, 1 octombrie 2026:
„La data de 1 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 20 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul lunii septembrie 2026, inculpatul a procurat și comercializat droguri de mare risc, prin metoda dead drop.
De asemenea, acesta a fost depistat, pe raza municipiului Buzău, în timp ce deținea asupra sa mai multe comprimate ecstasy, destinate vânzării. Ulterior, din apartamentul său, închiriat în regim hotelier, au fost ridicate alte cantități de substanțe stupefiante (10 doze 4CMC), pe care inculpatul le pregătise pentru a fi plasate în diferite zone de pe raza municipiului Buzău, în vederea vânzării.
Totodată, dintr-un spațiu public, a fost indisponibilizat un ”pachet” conținând comprimate ecstasy, plasate anterior de către inculpat, prin aceeași metodă, dead drop. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzău și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”