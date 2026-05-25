Incident șocant în județul Buzău. Un copil de patru ani a fost ucis de un câine de pază
Foto: Arhivă
Un incident de-a dreptul șocant a avut loc, duminică seară, în localitatea Limpeziș, județul Buzău. Un copil în vârstă de 4 ani a fost ucis de un câine de pază, care se afla legat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Tragedia a avut loc lângă o stână de marginea satului, aflată chiar vis-a-vis de casa în care era crescut micuțul.
Din primele informații câinele ciobănesc esta legat și momentan nu se știe cu exactitate circumstanțele în care copilul s-a apropiat de el.
Atacul a fost rapid și violent încât copilul nu a apucat să strige după ajutor.
Bunica și proprietara stânei au sărit să-l salveze, însă a fost prea târziu pentru copilul care a fost sfâșiat de animalul, ce devenise agresiv.
Potrivit presei locale, băiețelul prezenta mușcături în zona femurului, a gâtului și capului, precum și o hemoragie puternică.
La fața locului a intervenit de urgență o ambulanță, însă nu s-a mai putut face nimic pentru micuț. O femeie, rudă cu minorul a ajuns în stare de șoc la spital.
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a petrecut tragicul eveniment.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:17 - Schimbări majore la carnea de porc din magazine: autoritățile vor trasabilitate completă, de la naștere până la raft
- 12:09 - Anca Alexandrescu, informații bombă din culisele scenei politice: „Se dorește nominalizarea unui premier la mișto”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News