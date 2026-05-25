Accident cu patru mașini pe DN2A Slobozia-Urziceni.Patru persoane au fost rănite, traficul este blocat
Politia
Patru persoane au fost rănite luni după-amiază într-un accident produs pe DN2A, între Slobozia și Urziceni, în județul Ialomița. În coliziune au fost implicate patru autoturisme, iar circulația rutieră a fost blocată în zonă.
Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs în apropierea municipiului Slobozia. Conform informațiilor transmise de autorități, în urma impactului au fost identificate patru persoane rănite, care necesită îngrijiri medicale.
La fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri.
Circulația este complet blocată
Traficul rutier pe DN2A Slobozia – Urziceni a fost oprit complet pentru intervenția echipajelor și pentru efectuarea cercetărilor la locul accidentului.
Polițiștii estimează că circulația va fi reluată după ora 15:30.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:49 - Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, în drum spre marele Oscar, după triumful de la Cannes
- 14:35 - Gigi Becali a explodat după atacul lui Mihai Rotaru: „Eu sunt împărat, el nici Oltenia nu o poate cuceri”
- 13:18 - Analiză alarmantă: punctul slab al NATO pe care Rusia l-ar putea exploata într-un conflict
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News