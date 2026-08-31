Autospecială căzută într-o groapă apărută în asfalt, la Buzău. Reacția Companiei de Apă VIDEO

Incident halucinat la Buzău! O autospecială folosită pentru desfundarea canalizărilor a căzut într-o groapă apărută brusc în asfalt, pe strada Privighetorilor din cartierul Dorobanți 1, municipiu. Compania de Apă Buzău susține că surparea carosabilului s-a produs în timpul unei intervenții la rețeaua de canalizare și pune incidentul pe seama problemelor repetate generate de utilizarea necorespunzătoare a sistemului.
Incidentul s-a produs duminică, în timp ce o echipă a Companiei de Apă Buzău intervenea pentru desfundarea unui cămin colector. Potrivit operatorului, în timpul operațiunilor de spălare și aspirare a canalizării, asfaltul s-a surpat, iar rețeaua a fost deteriorată.
Zona a fost imediat împrejmuită și semnalizată, iar traficul a fost oprit pe tronsonul dinspre strada Columbelor către strada Privighetorilor.
Compania de Apă Buzău afirmă că intervenția fusese solicitată în repetate rânduri de locatarii din zonă. Din martie 2025 și până în prezent, operatorul spune că a primit 51 de solicitări pentru desfundarea canalizării de pe strada Privighetorilor și a colectorului.
Potrivit companiei, în canalizare au fost găsite șervețele umede, cârpe, resturi alimentare și alte deșeuri, care au format dopuri și au provocat înfundarea rețelei.
Ce spun reprezentanții Companiei de Apă
Operatorul precizează că prima sesizare privind problemele de pe strada Privighetorilor a fost înregistrată pe 20 august, la ora 11:40. După evaluarea situației, echipele tehnice au decis să intervină cu o autospecială de capacitate mai mare, destinată operațiunilor de spălare și aspirare a canalizărilor.
Compania susține că, în timpul intervenției din 28 august, a fost identificată o conductă spartă la aproximativ patru metri de căminul colector, în direcția străzii Columbelor.
„Ținând cont de solicitările repetate și insistente ale utilizatorilor pentru desfundarea canalelor, dar și de presiunea foarte mare cu care se intervine pentru eliminarea dopurilor de grăsimi și de șervețele umede, utilizarea necorespunzătoare a rețelei de canalizare a fost singura cauză a incidentului produs în cartierul Dorobanți”, a transmis Compania de Apă Buzău.
Operatorul anunță că va transmite notificări către asociațiile de proprietari din zonele considerate cu risc și avertizează că intervențiile repetate provocate de utilizarea necorespunzătoare a canalizării vor fi suportate de utilizatori și se vor regăsi în facturi.
Compania de Apă Buzău subliniază că incidentul putea avea consecințe deosebit de grave și recomandă utilizarea corespunzătoare a rețelei de canalizare.