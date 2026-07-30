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Actualitate· 1 min citire
O nouă lovitură pentru crescătorii de animale din Buzău. Tuberculoza bovină amenință fermele și producția de lapte
Focar de tuberculoză la vaci
Publicat30 iul. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS
Patru situații de tuberculoză bovină sunt în atenția autorităților sanitar-veterinare din județul Buzău. Două focare sunt active în exploatații comerciale, iar alte două suspiciuni au fost identificate în gospodăriile populației și așteaptă confirmarea laboratorului, conform Realitatea PLUS.
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