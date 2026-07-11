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Femeie din Buzău, moartă după ce s-a înecat cu un covrig, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei

Ambulanta

Ambulanta

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat11 iul. 2026, 18:41
SursăRealitatea.net

O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu o bucată de covrig, în timp ce se afla în mașină alături de soțul ei. Tragedia s-a petrecut vineri, pe strada Căpșunelor din municipiul Buzău. Victima, domiciliată în Mărăcineni, a murit asfixiată, deși mai multe persoane au încercat să îi acorde primul ajutor.

Femeia mânca dintr-un covrig în momentul în care o bucată i-a blocat căile respiratorii. Soțul ei a ieșit imediat din mașină și a cerut ajutorul oamenilor aflați în zonă, sunând totodată la 112.

Primii care ar fi intervenit au fost doi polițiști locali aflați în apropiere. Aceștia au încercat să îi aplice femeii manevra Heimlich și au continuat manevrele de prim ajutor până la sosirea echipajului medical.

„Din momentul în care au realizat că femeia se sufocă, le-am spus să aplice imediat manevra Heimlich. Au făcut tot ce au putut pentru a-i elibera căile respiratorii, însă, din păcate, corpul străin nu a putut fi îndepărtat, iar femeia și-a pierdut cunoștința. Polițiștii au continuat manevrele de prim ajutor și resuscitare până la sosirea echipajului medical. În tot acest timp, nimeni din dispecerat nu le-a cerut să preia victima și să o transporte cu autospeciala Poliției Locale la Spitalul Județean”, a transmis Marian Ioniță, șeful Serviciului de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale Buzău, pentru Gazeta Buzoiană.

În cele din urmă, la fața locului a ajuns și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Medicii au găsit-o pe femeie inconștientă și au transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău. Femeia a murit câteva zeci de minute mai târziu.

Manevra Heimlich poate face diferența în primele minute

Specialiștii în prim ajutor atrag atenția că, în cazul blocării complete a căilor respiratorii, primele minute sunt decisive. În primele 2-3 minute, victima mai poate fi salvată dacă procedurile de dezobstrucție sunt aplicate corect. După 4-5 minute fără oxigen, pot apărea leziuni cerebrale, iar șansele de supraviețuire scad puternic.

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