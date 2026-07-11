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Actualitate· 2 min citire
Femeie din Buzău, moartă după ce s-a înecat cu un covrig, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei
Ambulanta
Publicat11 iul. 2026, 18:41
SursăRealitatea.net
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu o bucată de covrig, în timp ce se afla în mașină alături de soțul ei. Tragedia s-a petrecut vineri, pe strada Căpșunelor din municipiul Buzău. Victima, domiciliată în Mărăcineni, a murit asfixiată, deși mai multe persoane au încercat să îi acorde primul ajutor.
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