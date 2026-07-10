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Marcel Ciolacu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru:”Sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat10 iul. 2026, 18:21
Actualizat10 iul. 2026, 18:23
SursăRealitatea.Net

Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău și fost premier al României, a lansat vineri un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan şi Dragoş Pîslaru, despre care a spus că ”sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”, prin faptul că Guvernul interimar a întârziat trimiterea celor șapte proiecte esenţiale la Parlament.

”Bolojan și Pâslaru sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR”

”Bolojan și Pâslaru sunt autorii unei crime cu premeditare care ne costă miliardele din PNRR! Guvernul interimar a întârziat nepermis de mult trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament. Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament.

Dar să fim clari: Bolojan știa de luni de zile că la finalul lunii iunie începe vacanța parlamentară. Știa și nu a acționat. A tergiversat, a amânat și cel mai bun exemplu (unul concret și dureros) este Legea Salarizării! Fără consultări reale cu sindicatele și patronatele, fără transparență, fără o versiune finală clară”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

”Nota de plată va veni”

Fostul premier al României a subliniat faptul că ”nici astăzi nu știm care este ultima variantă a acestei legi”

”Nimeni din Guvern nu răspunde la întrebarea simplă: de când trebuiau făcute aceste legi?Răspunsul îl știm cu toții: de prea mult timp!

Aceasta nu este o eroare de calendar. Este o strategie deliberată de a ascunde neputința guvernării și de a arunca vina pe altcineva atunci când vine nota de plată. Iar nota de plată va veni. România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza incompetenței și cinismului celor care conduc în acest moment țara”, a conchis Marcel Ciolacu.

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