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Apă cu program în Buzău, din cauza consumului uriaș. Lista localităților afectate și orele de furnizare
Apă
Publicat17 aug. 2026, 09:55
SursăRealitatea.net
Compania de Apă Buzău introduce, începând de luni, un program special de furnizare a apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza temperaturilor foarte ridicate și a consumului mare înregistrat în ultimele zile. Reprezentanții companiei spun că sistemul nu mai poate face față creșterii consumului. Programul va fi aplicat, pentru moment, cel puțin pe parcursul acestei săptămâni.
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