Incendiu devastator în județul Buzău: două locuințe afectate, familie salvată de vecini din calea flăcărilor

Un incendiu puternic a izbucnit în cursul după-amiezii într-o localitate din județul Buzău, transformând o zonă liniștită din comună într-un adevărat scenariu de urgență. Flăcările au cuprins rapid o casă din centrul localității Săhăteni, iar în doar câteva minute incendiul s-a extins și la acoperișul unei locuințe aflate în imediata apropiere.

Potrivit informațiilor, focul ar fi pornit de la parterul primei case, însă s-a propagat cu rapiditate, alimentat probabil de materiale inflamabile din interiorul locuinței. În scurt timp, întreaga construcție a fost cuprinsă de flăcări, iar fumul dens a fost vizibil de la distanță.

În momentul izbucnirii incendiului, într-una dintre locuințele afectate se aflau trei adulți și un copil în vârstă de cinci ani. Situația putea deveni tragică, însă vecinii au intervenit prompt și i-au ajutat să iasă din casă înainte ca focul să se extindă complet. Intervenția lor a fost esențială pentru evitarea unei tragedii.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, care au acționat pentru stingerea incendiului și pentru limitarea extinderii flăcărilor către alte proprietăți din zonă. După mai multe ore de intervenție, incendiul a fost localizat.

Deși nu s-au înregistrat victime, pagubele materiale sunt considerabile, ambele locuințe fiind serios afectate. Pompierii urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului, luând în calcul mai multe ipoteze în acest moment.