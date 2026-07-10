Descoperire într-o cetate din vremea lui Decebal. Ce au scos la lumină arheologii

Noi descoperiri arheologice făcute în județul Buzău aduc informații importante despre comunitățile care au trăit în această zonă cu mii de ani în urmă. Cercetările desfășurate în situl Târcov – Piatra cu Lilieci, unul dintre cele mai spectaculoase puncte arheologice din zona montană a județului, au scos la lumină vestigii care aparțin atât perioadei dacice, din vremea regelui Decebal, cât și Epocii Bronzului.
Potrivit Muzeului Județean Buzău, cetatea amplasată pe o culme greu accesibilă a fost utilizată în a doua jumătate a secolului I d. Hr., în perioada în care Dacia era condusă de regele Decebal, între anii 87 și 106.
O locuință dacică incendiată a ieșit la lumină
Campania arheologică din acest an a adus rezultate importante pentru perioada dacică. Specialiștii au cercetat parțial o locuință care a fost distrusă de un incendiu, iar în interiorul acesteia au fost descoperite numeroase vase sparte chiar în locul în care au fost folosite.
Recipientele au fost găsite sub pereții prăbușiți ai construcției, ceea ce le-a permis arheologilor să înțeleagă mai bine modul în care a fost folosit spațiul înainte de distrugerea sa.
La baza locuinței a fost identificată și vatra de foc utilizată pentru prepararea hranei.
„Cercetarea acestei structuri va continua și va fi finalizată în campania viitoare”, a anunțat Muzeul Județean Buzău, într-o postare publicată pe pagina de Facebook.
Gropile menajere au oferit indicii despre viața dacilor
În cadrul cercetărilor au fost investigate și mai multe gropi menajere. Acestea au oferit o cantitate importantă de materiale arheologice, în special fragmente ceramice și oase de animale.
Specialiștii consideră că astfel de descoperiri sunt deosebit de valoroase, deoarece pot oferi informații despre alimentația și activitățile cotidiene ale comunităților dacice care au trăit în cetate în urmă cu aproape două milenii.
Urme de locuire din Epoca Bronzului
Cercetările au confirmat însă că istoria acestui loc începe cu mult înainte de perioada dacică. Rezultatele obținute în ultimii ani arată că zona era locuită încă din Epoca Bronzului, în a doua jumătate a mileniului al III-lea î. Hr.
Campania din acest an a adus și pentru această perioadă descoperiri importante. Arheologii au cercetat vetre de foc, terasări, amenajări realizate din bolovani și gropi menajere.
„Au fost cercetate vetre de foc, terasări, amenajări din bolovani și gropi menajere, din care au fost recuperate cel puțin trei vase întregibile”, a mai anunțat instituția buzoiană.
O parte dintre obiectele descoperite în timpul cercetărilor vor intra în proces de restaurare și vor fi prezentate ulterior publicului în cadrul unor expoziții.
Prin noile cercetări, situl arheologic Târcov – Piatra cu Lilieci continuă să ofere informații importante despre comunitățile care au trăit în această zonă, de la oamenii Epocii Bronzului până la dacii din vremea regelui Decebal.