Focar de variolă la o fermă de oi din Buzău. 1.800 de animale sacrificate

Focar de variolă într-o fermă de oi și capre din județul Buzău. Boala, extrem de contagioasă, a fost confirmată în urma analizelor de laborator.
Acum, autoritățile au dispus măsuri de supraveghere și izolare. Toate animalele din fermă urmează să fie sacrificate.
Asta înseamnă 1.800 de oi și capre, potrivit Mediafax.
Sâmbătă dimineața a fost convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor de la nivelul județului Buzău și au fost dispuse măsuri specifice carantinei. Autoritățile au stabilit două zone: una de protecție pe o rază de 5 kilometri și alta de supraveghere pe o rază de 20 de kilometri.
În ferma unde se află focarul, toate animalele vor fi sacrificate, se vor face igienizări și dezinfectări, iar furajele contaminate vor fi distruse.
În zona de supraveghere, din care fac parte localități rurale din județele Buzău și Ialomița, vor fi luate măsuri sporite de verificare a stării animalelor din exploatații, se va limita circulația animalelor, iar proprietarii vor fi înștiințați să anunțe orice manifestare care poate fi parte din simptomatologia bolii.
Variola la oi și capre este foarte contagioasă. Virusul se poate transmite inclusiv prin praful purtat de vânt.
Boala nu se transmite la om. În schimb odată instalată într-un efectiv de animale poate avea o mortalitate de 70 la sută, iar aminalele care supraviețuiesc, rămân cu sechele.