Bărbat din Buzău, trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce și-ar fi răpit și bătut fosta iubită: femeia a fost salvată de băiețelul ei

Un bărbat din Buzău a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor și lipsire de libertate, după ce, în urmă cu două luni, și-ar fi răpit fosta iubită de pe stradă și ar fi dus-o într-o casă părăsită. Acolo, femeia ar fi fost bătută cu bestialitate, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor după ce copilul celor doi a sunat la 112.

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