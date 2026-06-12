Școală din Buzău, inundată: cursurile suspendate după ce apa a atins circa 20 de centimetri
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Cursurile au fost suspendate vineri la Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Sărulești, județul Buzău, după ce imobilul a fost afectat de inundații, apa acumulându-se în incinta unității de învățământ.
Potrivit autorităților, nivelul apei din școală a ajuns la aproximativ 20 de centimetri, ceea ce a făcut imposibilă desfășurarea activităților didactice.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei. La fața locului acționează un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău, cu o autospecială, două motopompe și doi subofițeri. De asemenea, autoritățile locale intervin suplimentar cu o motopompă pentru a sprijini operațiunile, potrivit realitatea.net.
„Din datele primite de la solicitant, școala este parțial inundată, nivelul apei înregistrând aproximativ 20 cm. Din cauza efectelor produse de acumulările de apă, activitatea didactică a fost suspendată”, a transmis ISU Buzău.
În unitatea de învățământ învață aproximativ 60 de elevi.
Pompierii și autoritățile locale continuă intervenția pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de inundații.
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