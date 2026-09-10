Alertă de pestă porcină africană în Buzău. Trei focare noi, cinci active în județ

Publicat 10 sept. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Trei noi focare de pestă porcină africană au fost confirmate la începutul lunii septembrie în județul Buzău, în localitățile Ziduri, Săgeata și Padina. În total, în județ sunt acum cinci focare active, iar aproximativ 23 de porci au fost afectați.

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