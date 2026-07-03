Scene șocante la Buzău: un bărbat și-a înjunghiat de 7 ori vecina după ce l-a refuzat

Publicat 3 iul. 2026, 11:17 Sursă realitatea.net

Un bărbat de 51 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv după ce și-a atacat cu un cuțit vecina în vârstă de 74 de ani. Potrivit procurorilor, agresiunea a avut loc după ce femeia a refuzat să întrețină raporturi sexuale cu acesta.

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