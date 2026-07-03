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Scene șocante la Buzău: un bărbat și-a înjunghiat de 7 ori vecina după ce l-a refuzat

Scene șocante la Buzău

Scene șocante la Buzău

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 11:17
Sursărealitatea.net

Un bărbat de 51 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv după ce și-a atacat cu un cuțit vecina în vârstă de 74 de ani. Potrivit procurorilor, agresiunea a avut loc după ce femeia a refuzat să întrețină raporturi sexuale cu acesta.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, bărbatul de 51 de ani s-ar fi deplasat, pe data de 1 iulie, în jurul orei 14:00, la locuința vecinei sale, o femeie de 74 de ani care locuia singură în localitatea Vâlcele, comuna Ulmeni.

Anchetatorii susțin că acesta a atacat-o cu un cuțit, provocându-i mai multe răni în zona gâtului și a omoplaților, după ce femeia ar fi refuzat să întrețină raporturi sexuale cu el.

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor.

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