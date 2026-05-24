Pericol de accident! Mai multe vaci au căzut dintr-un camion care circula pe autostrada A7, în zona Buzăului

Patru vaci au căzut dintr-un camion sâmbătă, 23 mai, pe Autostrada A7, în zona Buzăului, moment care a provocat panică în rândul șoferilor. Autoritățile încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele.

Întregul moment a fost surprins de camera de bord a unui șofer. Vacile, care ar fi căzut dintr-un camion, au început să meargă pe șosea. Bărbatul aflat la volan susține că una dintre ele a fost rănită în urma impactului.

Presa locală scrie că mai mulți șoferi au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor pentru a fluidiza traficul și pentru a evita producerea unor accidente rutiere.

Poliția încearcă acum să stabilească cui aparțin animalele și cum au ajuns pe șosea.