Doi muncitori străini, răniți pe șantierul autostrăzii A1. Bucăți de rocă s-au desprins din tavanul unui tunel la Boița

Doi muncitori au fost răniți în urma unui accident de muncă produs pe un șantier al autostrăzii A1, în zona localității Boița. Cei doi, cetățeni străini în vârstă de 21 și 50 de ani, lucrau în tunel în momentul în care au fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavan.

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