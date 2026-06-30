Ciolacu avertizează că România poate ajunge la „junk” dacă se prelungește criza politică: „Nu avem un context favorabil”

Marcel Ciolacu a spus că România are nevoie de o reformă structurală reală.
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, spune că nu crede că România va fi retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. Fostul premier admite însă că un astfel de scenariu ar putea deveni posibil dacă actuala criză politică se prelungește.
Declarațiile au fost făcute marți, în contextul ședinței Consiliului Județean Buzău. Marcel Ciolacu a vorbit despre situația economică a României și a susținut că problema principală nu este deficitul bugetar, ci deficitul comercial.
În opinia sa, actualul Guvern ar fi trebuit să trateze această problemă ca pe o prioritate. Totuși, fostul premier spune că nu este pesimist și nu crede că România va ajunge în categoria „junk”.
Ciolacu: „România nu va intra niciodată în junk”
„România nu va intra niciodată în 'junk'. Problema majoră a României nu e deficitul, e deficitul comercial, lucru care ar fi trebuit să fie o prioritate pentru actualul Cabinet, dar există această posibilitate de a intra în 'junk' în cazul unei crize politice prelungite. Ne aflăm în cazul unei crize. Este unul dintre indicatorii de evaluare ai României, dar eu nu sunt aşa de pesimist. Nu cred că România va intra în 'junk'. S-a întâmplat în Grecia, după cum bine ştim, în alt context, dar nu avem un context favorabil. Eu nu cred că România va intra în 'junk'", a precizat preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.
Fostul premier a vorbit și despre scăderea consumului, pe care o consideră una dintre marile probleme ale economiei. Acesta susține că România nu are același avantaj ca alte state europene, unde turismul aduce un consum ridicat și constant.
Ciolacu spune că, în România, consumul depinde în mare parte de români, iar atunci când oamenii cumpără mai puțin, efectele se văd direct în economie și în veniturile statului.
„Ți-ai tăiat singur craca”
„Noi nu avem consum, a scăzut, cred că este a opta lună consecutivă când scade consumul în România. Nu ne putem compara cu Italia, numai la Roma, cred că sunt vreo 4 milioane de turişti zilnic. Nu ne putem compara cu Spania, unde sunt zeci de milioane de turişti, cred că aproape 100 milioane pe an. Aceşti turişti vin şi fac consum. Noi, românii, trebuie să consumăm noi. Nu am avut capacitatea în aceşti 35 de ani. Abordarea avută acum aproape un an de zile a fost una greşită. Cumva ţi-ai tăiat singur craca. N-ai mai avut nici venituri. Mă întâlnesc şi eu cu oameni de afaceri, cu agenţii economici, toată lumea se plânge, ştim cu toţii că se termină PNRR-ul în 31 august. Toate plăţile la PNRR am înţeles că sunt blocate. Am făcut o analiză la proiectele PNRR pe care le-au avut în judeţ primarii. Toate sunt finalizate, dar toţi cei care au finalizat aceste proiecte se plâng că nu şi-au primit bani", a afirmat fostul premier.
Marcel Ciolacu susține că scăderea consumului este legată de măsuri economice greșite, care au pus presiune pe populație și pe mediul de afaceri. Acesta spune că se întâlnește cu oameni de afaceri și agenți economici care reclamă dificultăți tot mai mari.
Fostul premier a vorbit și despre proiectele finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, mai multe lucrări realizate de primari în județul Buzău au fost finalizate, însă constructorii sau beneficiarii se plâng că nu și-au primit banii.
Ciolacu cere reformă structurală
În final, Marcel Ciolacu a spus că România are nevoie de o reformă structurală reală, astfel încât situația economică să se îmbunătățească. Acesta susține că măsurile luate trebuie să ajute economia să funcționeze mai bine, nu să reducă și mai mult consumul.
Fostul premier consideră că România trebuie să își corecteze dezechilibrele economice și să își întărească baza de venituri. În opinia sa, fără consum, investiții și plăți făcute la timp, economia rămâne sub presiune, iar riscurile cresc în cazul unei crize politice prelungite.