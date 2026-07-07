Economie· 1 min citire

Scandal uriaș pe legea salarizării: România riscă să piardă 700 de milioane de euro

Protest al sindicatelor din Educatie

Protest al sindicatelor din Educatie

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat7 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea.Net

Legea salarizării a declanșat un scandal major, iar surse politice citate de Realitatea Plus susțin că proiectul ar putea rămâne blocat și neadoptat. În acest scenariu, România ar pierde 700 de milioane de euro din fonduri europene, bani esențiali pentru reformele din PNRR.

Premierul demis, Ilie Bolojan, afirmă că va trimite legea în Parlament, însă PSD transmite că nu o va vota fără modificări care să garanteze că veniturile angajaților nu scad. Disensiunile politice au reaprins tensiunile cu sindicatele, care acuză că actuala formă a legii adâncește inechitățile și poate bloca sistemul public pentru următorii cinci ani.

Sindicatele din Educație avertizează că profesorii riscă să piardă tot ce au câștigat în urma grevei generale din 2023, în timp ce angajații din Sănătate spun că legea va împinge personalul medical spre mediul privat, unde salariile sunt mai mari și condițiile mai stabile.

Proteste și greve sunt deja pregătite, în funcție de decizia finală ce va fi luată în Parlament.

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