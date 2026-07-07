Judecătorii desființează grupul făcut degeaba de Bolojan. Premierul demis, în război cu toată justiția

Publicat 7 iul. 2026, 09:59 Sursă realitatea.net

O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan vine chiar din instanță! Magistrații Curții de Apel București au desființat grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției ce a fost creat de premierul demis, potrivit Realitatea PLUS.

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