Cod galben de vijelii și ploi torențiale în România. ANM anunță rafale de peste 80 km/h și grindină - HARTA

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Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări de cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii. Primul mesaj este valabil din seara zilei de marți, 7 iulie, de la ora 23:00, până miercuri, 8 iulie, la ora 12:00, și vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei.