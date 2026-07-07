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Atac masiv în Rusia: rachete ucrainene au lovit un aeroport, o regiune a rămas în beznă, iar un om a murit

Aeroport lovit de drone ucrainene (Exilenova Plus)

Aeroport lovit de drone ucrainene (Exilenova Plus)

Scris deStoica Marian
Publicat7 iul. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net

Ucraina a lansat noaptea trecută mai multe atacuri cu rachete asupra aeroportului din Belgorod și a unor instalații energetice din regiune, potrivit autorităților locale și canalelor independente de pe Telegram. Imagini publicate online arată un incendiu izbucnit pe aeroport după loviturile raportate. O persoană a murit în urma atacurilor.

O instalație de gaze naturale a fost, de asemenea, lovită și cuprinsă de flăcări, conform canalului independent Astra.

Guvernatorul rus al regiunii a vorbit despre „un atac masiv cu rachete”, fără a detalia infrastructura afectată.

Autoritățile au anunțat un mort și trei răniți, iar o clădire a luat foc în timpul loviturilor. Oficialul a precizat că infrastructura energetică a suferit din nou avarii, provocând întreruperi de curent și apă în mai multe zone.

În Belgorod Oblast a fost consemnată o pană de curent pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice, potrivit canalului Exilenova Plus. Autoritățile locale au transmis că situația este în evoluție și vor urma actualizări.

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