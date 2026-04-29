Victorie pentru AUR la CCR: numirile la TVR și Radio România, anulate

CCR a admis, miercuri, sesizările depuse de AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune.

Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă, iar hotărârile Parlamentului au fost anulate.

În aceste condiții, Legislativul va trebui să reia procedura și să desemneze noi conduceri pentru cele două instituții publice.

Ce înseamnă concret această decizie

Hotărârea Curții nu afectează deciziile deja luate până acum de conducerea instituțiilor. Judecătorii au urmat o practică mai veche, invocând Decizia CCR nr. 417/2014, ceea ce înseamnă că efectele sunt doar pentru viitor, nu și pentru trecut. Sesizarea a fost depusă de AUR, care a contestat modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație. Formațiunea a susținut că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului și că nu a primit numărul de locuri corespunzător ponderii sale. Potrivit legii, aceste consilii trebuie formate ținând cont de reprezentarea politică din Parlament.

Nemulțumirile AUR privind repartizarea locurilor

Reprezentanții partidului au reclamat că, deși au o pondere mai mare decât alte formațiuni, au primit același număr de locuri ca UDMR și mai puține decât PNL și USR. AUR a susținut că ar fi trebuit să aibă câte doi membri în fiecare Consiliu de Administrație, raportat la numărul de parlamentari. Situația a fost tensionată încă dinainte de votul final din Parlament. În comisiile de specialitate au existat acuzații de abuz și de încălcare a regulilor de reprezentare. În semn de protest, parlamentarii AUR au părăsit ședința plenului reunit și au afișat mesaje critice la adresa majorității.

Un precedent invocat în sesizare

În argumentația depusă la Curte, AUR a invocat și un caz similar din 2012. Atunci, PDL a contestat modul de formare a Consiliului de Administrație al TVR, iar CCR a decis că procedura nu respectase prevederile legale.