Factura Pfizer de 680 de milioane de euro, o presiune uriașă pe bugetul României. Plătim dobânzi de 81.000 de euro pe zi

Articol scris de Scris de Realitatea de Buzau

Sursă: realitatea.net

Factura Pfizer pune presiune pe buget. Alexandru Nazare spune că obligația de plată de aproximativ 680 de milioane de euro către compania Pfizer reprezintă una dintre cele mai mari presiuni financiare cu care se confruntă în prezent statul român. Ministrul interimar al Finanțelor încearcă acum să negocieze condițiile de plată, potrivit Realitatea PLUS.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că Guvernul încearcă să negocieze atât condițiile de plată, cât și posibilitatea obținerii unor medicamente în schimbul sumei datorate pentru vaccinurile anti-COVID. Potrivit ministrului, România nu a primit încă notificarea oficială în ceea ce privește motivarea deciziei instanței din Belgia, însă, odată transmisă, statul va avea la dispoziție doar două luni pentru a achita. Șeful Finanțelor a avertizat că întârzierea rezolvării dosarului ar urma să vină la pachet cu alte costuri suplimentare pentru poporul român, care plătește deja dobânzi de 81 de mii de euro pe zi.