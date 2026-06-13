George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”

Publicat 13 iun. 2026, 10:16 Sursă realitatea.net

Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu respectă constituția. Sunt declarațiile făcute de George Simion. Liderul AUR spune că motivul principal este faptul că a propus un premier care nu a luat nici măcar 50 de mii de voturi și complotează împotriva românilor.

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