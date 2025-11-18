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Proiect: cumulul pensie-salariu la stat, interzis de Guvern
Proiect: cumulul pensie-salariu la stat, interzis de Guvern
Bolojan taie din nou de la pensionari
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