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Proiect: cumulul pensie-salariu la stat, interzis de Guvern

Proiect: cumulul pensie-salariu la stat, interzis de Guvern

Proiect: cumulul pensie-salariu la stat, interzis de Guvern

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 18 nov. 2025, 10:55

Bolojan taie din nou de la pensionari

Lovitură dură pentru pensionarii care se reangajau la stat! Guvernul interzice cumulul între pensie și salariu. Peste 10.000 de pensionari vor rămâne fără 85% din pensie, potrivit unui proiect de Ordonanță pregătit de executiv.

Pensionarii care lucrează la stat, obligați să renunțe la 85%

Potrivit proiectului, angajații statului care se pensionează vor mai putea să se reangajeze tot la stat cu acordul angajatorului și doar cu condiția să renunțe de bună voie la 85% din pensia pe care o au. Lucru ce ar însemna să rămână cu 15%, o sumă modică din pensia pe care o primesc, în schimb să primească salariu de la locul de muncă. De asemenea, vor putea să rămână angajați la stat până la vârsta de 70 de ani, atunci când vor ieși obligatoriu la pensie. Își vor recupera pensia în cuantum total, dar vor rămâne fără acel salariu, conform proiectului care este pe masa Guvernului în momentul de față.

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