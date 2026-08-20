Turiștii români care tranzitează Serbia se confruntă cu blocaje rutiere din cauza incendiilor

Primele ambuteiaje au apărut la Tabanovce.
Turiştii români care tranzitează Serbia trebuie să se înarmeze cu răbdare. Incendiile de vegetaţie afectează grav traficul rutier, dar sunt blocaje şi la graniţa cu Macedonia.
Problemele au fost semnalate de mai mulţi turişti care se întorceau în ţară din Albania sau Macedonia, unde şi-au petrecut vacanţa.
Primele ambuteiaje au apărut la Tabanovce, un important nod rutier pe ruta de tranzit spre Grecia, extrem de tranzitat de turiști în sezonul estival.
Acolo, vehiculele cu numere străine sunt verificate pentru amenziile emise în Macedonia de Nord de către noul sistem de camere, Safe City. Aceste amenzi sunt procesate la graniță, ceea ce duce la timp de așteptare de trei-patru ore.
-: Este ireal, am trecut și nici măcar nu era nimeni la ghișeu acolo, la vamă. Au blocat foarte multe mașini, zeci de mașini sunt blocate de Serbia, că n-au acte, nu știu, s-a întâmplat ceva, oamenii stau pe afară, iureș. Acum, uite, stăm la graniță cu Serbia.
Odată ajunși în Serbia, acolo aventura continuă, pentru că în mai multe zone ale țării a fost declarată stare de urgență. Incendiile de vegetație au cuprins mii de hectare și pun în pericol traficul rutier. Șoferii sunt redirecționați pe rute alternative, dar nu știu exact pe unde să intre în România.
-: Moravița sau Naidăș, că am înțeles că iarăși incendiile alea sunt reactivate, că am înțeles că Naidășul e complet închis. Putem să intrăm pe Moravița, adică liniștiţi, să nu avem probleme, că la dus până la Albania am făcut vreo patru ore prin Serbia, ne-au tot ocolit pe acolo.
Incendiul din Serbia, din zona rezervației Dunele Deliblat afectează deja și România.
Autoritățile din comuna cărășană Vrani au transmis locuitorilor să renunț la deplasările fără motiv întemeiat și să nu lase ferestrele și ușile deschise, pentru a evita inhalarea de fum.