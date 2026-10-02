Se reiau lucrările de modernizare la Barajul Cireșu. Mii de buzoieni vor rămâne temporar fără apă

Lucrările de modernizare la Barajul Cireșu se reiau în perioada 6–14 octombrie 2026. Aproximativ 15.000 de persoane vor fi afectate de întreruperea apei.
Lucrările de modernizare la Barajul Cireșu, din comuna Mânzălești, județul Buzău, vor fi reluate în luna octombrie. Compania de Apă Buzău a anunțat că intervențiile sunt programate în perioada 6–14 octombrie 2026 și sunt necesare pentru creșterea siguranței în exploatare a barajului și asigurarea continuității sistemului de alimentare cu apă.
Lucrările la Barajul Cireșu se reiau în octombrie
Compania de Apă Buzău va executa lucrări de mentenanță și modernizare la Barajul Cireșu, obiectiv aflat pe pârâul Jgheab. Intervenția face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă din județ.
Pentru realizarea lucrărilor, lacul de acumulare Cireșu va fi golit controlat, în funcție de condițiile meteorologice. Barajul reprezintă sursa de apă brută pentru alimentarea localităților Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga din comuna Cernătești.
Ce lucrări vor fi executate la baraj
Una dintre principalele intervenții vizează înlocuirea vanei de golire de fund a Barajului Cireșu cu o stavilă electrică modernă.
Potrivit Companiei de Apă Buzău, această componentă este importantă pentru siguranța în exploatare a barajului și pentru funcționarea sistemului de alimentare cu apă din aval.
Lucrările propriu-zise sunt estimate de constructor la 48–72 de ore, după care va începe procesul de reumplere a bazinului. Durata intervenției poate fi influențată de condițiile meteorologice.
Cinci comune și un sat, afectate de întreruperea apei
Reluarea lucrărilor va avea efecte asupra alimentării cu apă potabilă în mai multe localități din zona Văii Slănicului.
Sunt vizate:
În total, aproximativ 15.000 de persoane sunt vizate de măsurile luate în perioada intervenției.
Compania de Apă recomandă locuitorilor să își pregătească rezerve de apă în perioada premergătoare lucrărilor, respectiv între 29 septembrie și 5 octombrie 2026.
Rezervoare cu apă potabilă pentru localnicii afectați
Pentru a limita impactul întreruperii furnizării, Compania de Apă Buzău, împreună cu autoritățile locale, va amplasa rezervoare cu apă potabilă în apropierea primăriilor din zonele afectate.
Operatorul regional a anunțat, de asemenea, că abonații vor fi informați prin SMS cu aproximativ 48 de ore înainte de momentul sistării furnizării apei.
În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile, perioada de întrerupere și reluarea alimentării cu apă pot fi ajustate.
Lucrările au fost amânate anterior
Intervenția la Barajul Cireșu fusese anunțată încă din primăvara acestui an, însă lucrările au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor probleme apărute pe drumul de acces către obiectiv, unde s-au produs căderi de stânci.
Reluarea lucrărilor reprezintă o etapă importantă pentru modernizarea infrastructurii de captare și alimentare cu apă din zonă.