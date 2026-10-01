Comercianții se așteaptă la noi scumpiri, potrivit sondajului INS

Indicatorul de conjunctură arată că mult mai mulți manageri anticipează creșteri decât reduceri de prețuri, fără a indica însă procentul scumpirilor efective.
Managerii companiilor din comerțul cu amănuntul se așteaptă în majoritate la menținerea sau creșterea prețurilor în perioada următoare, potrivit anchetei de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică.
Aproximativ 33% dintre respondenții din retail estimează creșteri de prețuri, iar numai 1% anticipează scăderi. Diferența dintre aceste procente generează un sold conjunctural de +32%.
Indicatorul nu este o prognoză de inflație
Soldul de +32% nu înseamnă că prețurile vor crește cu 32%. El arată doar diferența dintre ponderea managerilor care prevăd scumpiri și cea a managerilor care anticipează ieftiniri.
În privința cifrei de afaceri din retail, indicatorul este aproape neutru, la -1%, în timp ce estimările privind numărul de angajați au un sold de +7%.
Pentru sectorul serviciilor sunt indicate valori de -3% pentru cifra de afaceri și -4% pentru personal, iar așteptările privind prețurile au un sold pozitiv de +14%.
Datele surprind percepția managerilor la momentul sondajului și nu reprezintă rezultate economice deja realizate.