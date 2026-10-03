Mașină în flăcări pe Autostrada Moldovei. Traficul a fost blocat la kilometrul 81

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 oct. 2026, 16:24

Traficul rutier a fost blocat temporar, sâmbătă după-amiază, pe Autostrada Moldovei A7, după ce un autoturism a luat foc. Incidentul a avut loc la kilometrul 81, pe calea 1, iar pompierii au fost mobilizați pentru stingerea incendiului.

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