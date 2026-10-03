Mașină în flăcări pe Autostrada Moldovei. Traficul a fost blocat la kilometrul 81

Traficul rutier a fost blocat temporar, sâmbătă după-amiază, pe Autostrada Moldovei A7, după ce un autoturism a luat foc. Incidentul a avut loc la kilometrul 81, pe calea 1, iar pompierii au fost mobilizați pentru stingerea incendiului.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat situația într-o postare publicată pe Facebook, precizând că circulația a fost oprită din cauza autoturismului cuprins de flăcări.
Incendiu la kilometrul 81 de pe A7
Incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, pe Autostrada Moldovei A7. Un autoturism a luat foc la kilometrul 81, pe calea 1, iar situația a dus la blocarea traficului rutier în zona respectivă.
Pentru intervenție au fost trimiși pompierii, care au acționat pentru stingerea incendiului. La misiunea ISU a participat o autospecială cu apă și spumă.
DRDP Buzău le-a transmis conducătorilor auto să manifeste prudență în zona în care s-a produs incidentul și să urmeze indicațiile autorităților.
Traficul a fost reluat pe banda 2
Ulterior, circulația rutieră a fost reluată pe banda 2, pe calea 1.
DRDP Buzău a revenit cu o actualizare în care a anunțat reluarea traficului.
„Update: traficul a fost reluat pe banda 2, calea 1.”