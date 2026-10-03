Lucrări pe drumul spre Vulcanii Noroioși. Șoferii, avertizați înainte de începerea șantierului
Vulcanii Noroioși
Lucrări pe drumul spre Vulcanii Noroioși. Anunț important pentru șoferi
Șoferii care circulă spre Vulcanii Noroioși trebuie să se aștepte la modificări ale condițiilor de trafic în perioada următoare. Lucrările de modernizare a drumurilor județene DJ 102F și DJ 220A, pe traseul Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, încep luni, 5 octombrie 2026.
Autoritățile le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită în zona lucrărilor și să țină cont de eventualele restricții. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările, deoarece intervențiile pot afecta temporar traficul și pot duce la creșterea timpului de călătorie.
Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși
Luni, 5 octombrie 2026, este programată predarea amplasamentului către constructor și începerea efectivă a lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere care asigură accesul către una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale județului Buzău.
Proiectul vizează două drumuri județene: DJ 102F și DJ 220A, pe traseul Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși. În total, lucrările acoperă aproximativ 14,6 kilometri de drum.
Ce trebuie să știe șoferii
Pe perioada desfășurării lucrărilor, traficul rutier din zonă poate fi afectat temporar. În funcție de etapele de execuție, conducătorii auto trebuie să fie pregătiți pentru eventuale restricții și pentru un timp mai mare necesar parcurgerii traseului.
Mesajul transmis participanților la trafic este unul de prudență: șoferii sunt rugați să reducă viteza în zonele de lucru, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din șantier și să țină cont de eventualele modificări ale circulației.
Autoritățile și reprezentanții proiectului susțin că vor încerca să limiteze disconfortul provocat de lucrări și să finalizeze intervențiile într-un timp cât mai scurt.
Investiție de peste 242 de milioane de lei
Modernizarea drumului către Vulcanii Noroioși reprezintă o investiție majoră pentru infrastructura rutieră din județul Buzău. Valoarea actualizată a proiectului este de aproximativ 242,26 milioane de lei, cu TVA inclus.
Din această sumă, contribuția Consiliului Județean Buzău este de aproximativ 102,26 milioane de lei. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, administrația județeană urmând să acopere contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.
Actualizarea documentației tehnico-economice a dus la diminuarea valorii investiției cu aproximativ 45 de milioane de lei față de estimarea anterioară.
Ce drumuri vor fi modernizate
Potrivit documentației Consiliului Județean Buzău, proiectul prevede modernizarea:
DJ 102F, pe o lungime de aproximativ 8,8 kilometri;
DJ 220A, pe o lungime de aproximativ 5,8 kilometri.
Traseul Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși are o importanță deosebită atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care ajung în zona obiectivului natural. Modernizarea infrastructurii este menită să îmbunătățească accesul rutier către Vulcanii Noroioși și să ofere condiții mai bune de circulație după finalizarea proiectului.
Șoferii sunt rugați să circule cu atenție
Odată cu deschiderea șantierului, conducătorii auto care folosesc traseul către Vulcanii Noroioși sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită și să respecte toate indicațiile și restricțiile instituite pe durata lucrărilor.
Chiar dacă intervențiile pot provoca disconfort temporar, modernizarea este considerată o investiție importantă pentru infrastructura județului și pentru accesul către una dintre principalele atracții turistice din Buzău.
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