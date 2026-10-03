Furnizarea apei potabile, întreruptă în Valea Râmnicului, Rubla și Oreavu

Locuitorii din localitățile Valea Râmnicului, Rubla și Oreavu vor rămâne fără apă potabilă marți, 6 octombrie 2026, în intervalul orar 08:00–24:00. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de igienizare a rezervorului de apă din Valea Râmnicului.
Compania de Apă S.A. Buzău anunță că, pe durata intervenției, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în cele trei localități. Operatorul recomandă consumatorilor afectați să își creeze din timp rezerve de apă potabilă, pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de întreruperea alimentării.
Apa poate prezenta temporar o turbiditate mai ridicată
La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să prezinte, pentru o perioadă scurtă, valori mai ridicate ale parametrului turbiditate. În această situație, consumatorii sunt sfătuiți să lase robinetul deschis timp de câteva minute, până când apa revine la caracteristicile normale de potabilitate.
În cazul în care problema persistă, utilizatorii sunt rugați să contacteze Compania de Apă S.A. Buzău. O echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru verificarea și remedierea situației semnalate.
Lucrări pentru menținerea calității apei
Lucrările de spălare și igienizare a rezervorului fac parte din activitatea de mentenanță preventivă desfășurată de Compania de Apă Buzău asupra rețelelor de distribuție. Aceste intervenții au ca scop menținerea și asigurarea unei calități corespunzătoare a apei potabile furnizate consumatorilor.