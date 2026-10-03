Furnizarea apei potabile, întreruptă în Valea Râmnicului, Rubla și Oreavu

Locuitorii din localitățile Valea Râmnicului, Rubla și Oreavu vor rămâne fără apă potabilă marți, 6 octombrie 2026, în intervalul orar 08:00–24:00. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de igienizare a rezervorului de apă din Valea Râmnicului.

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