Restricții de circulație pe DJ 102F și DJ 220A. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasarea

Lucrările de modernizare a drumurilor județene DJ 102F și DJ 220A, care asigură accesul către zona Vulcanilor Noroioși, încep luni, 5 octombrie 2026. Intervențiile sunt importante atât pentru infrastructura rutieră din nord-estul județului Buzău, cât și pentru accesul către una dintre principalele zone turistice ale județului.

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