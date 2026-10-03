Restricții de circulație pe DJ 102F și DJ 220A. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasarea

Lucrările de modernizare a drumurilor județene DJ 102F și DJ 220A, care asigură accesul către zona Vulcanilor Noroioși, încep luni, 5 octombrie 2026. Intervențiile sunt importante atât pentru infrastructura rutieră din nord-estul județului Buzău, cât și pentru accesul către una dintre principalele zone turistice ale județului.
Odată cu începerea lucrărilor, circulația pe cele două drumuri județene poate fi afectată temporar. Șoferii care se deplasează către zona Vulcanilor Noroioși sunt avertizați că durata călătoriei poate fi mai mare decât în mod obișnuit, în funcție de lucrările aflate în desfășurare și de condițiile din teren.
Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție
Reprezentanții constructorului le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în zonele în care se desfășoară lucrări și să își planifice din timp deplasarea.
„Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru limitarea acestuia și finalizarea lucrărilor cât mai curând. Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare!”, transmit reprezentanții constructorului.
Participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, pentru evitarea situațiilor neplăcute și pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.
Investiții importante pentru accesul către Vulcanii Noroioși
Modernizarea DJ 102F și DJ 220A este legată de strategia județeană de îmbunătățire a accesibilității către obiectivele turistice din zona Vulcanilor Noroioși și Ținutului Buzăului.
Cele două drumuri au un rol important pentru conectarea localităților din nord-estul județului și pentru accesul turiștilor către una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale Buzăului.
Deși lucrările pot aduce, temporar, restricții și timpi mai mari de deplasare, intervențiile urmăresc modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de acces către zona turistică.