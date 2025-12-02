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Bolojan nu cedează: zero negocieri și niciun amendament acceptat la legea pensiilor speciale
Bolojan nu cedează: zero negocieri și niciun amendament acceptat la legea pensiilor speciale
Sfidare uriașă la adresa românilor
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