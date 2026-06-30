David Beckham face bani din pauzele de hidratare de la Mondial. Cât încasează fostul mare fotbalist

David Beckham, în vârstă de 51 de ani, se numără printre cei care profită semnificativ de pe urma pauzelor de hidratare introduse la Campionatul Mondial de fotbal găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.
Măsura, implementată de FIFA și inspirată din modelul sportului american, presupune opriri de aproximativ trei minute în fiecare repriză, menite să le permită jucătorilor să se hidrateze și să își revină fizic.
Aceste pauze au fost însă transformate într-un spațiu comercial extrem de valoros pentru televiziuni, care vând în acest interval publicitate la prețuri ridicate.
Deși organizatorii susțin că măsura are scop medical și de protecție a jucătorilor, o parte dintre suporteri au criticat intens decizia, considerând-o o întrerupere artificială a ritmului jocului. Nemulțumirile au fost exprimate atât în tribune, cât și pe rețelele sociale.
În acest context, unele personalități și companii implicate în campaniile publicitare au ajuns să câștige sume importante. Printre acestea se află și David Beckham, care și-a asociat imaginea cu branduri internaționale precum McDonald’s, Pepsi, Lay’s, Adidas, Stella Artois, Home Depot, Bank of America și Verizon.
Potrivit estimărilor citate din mediul academic și preluate de presa britanică, fostul internațional englez ar urma să încaseze în jur de 25 de milioane de euro doar din expunerea publicitară generată în cadrul acestui turneu, inclusiv în intervalele de pauză.
Fost jucător la cluburi precum Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și PSG, Beckham este în prezent și acționar la Inter Miami, continuând să fie una dintre cele mai valoroase imagini din fotbalul mondial.