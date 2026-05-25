Dan Dungaciu: ”Oamenii trebuie să știe de ce nu vin soldații americani în țară”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, luni seară, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că românii ar trebui să știe de ce nu vin soldații americani în țara noastră și de ce nu se vorbește în America despre înlocuirea contingentului, care a părăsit România în urmă cu câteva luni.

”În momentul în care ție ți se spune că în Polonia pleacă 4.000, de fapt nu pleacă, vin 5.000. Bun, treaba lor cum se descurcă, dar întrebarea fundamentală pe care trebuie să și-o pună fiecare dintre noi: De ce nu se vorbește în America despre faptul că trebuie să vină 5.000 de soldați americani în România sau cel puțin să compenseze brigada care a plecat cu câteva luni în urmă? Aici apare întrebarea următoare, foarte importantă, și noi am spus-o asta și avem un program, în proiecte de securitate, inclusiv război din Ucraina. Vorbiți cu Washington, nu cu Bruxelles-ul”, a declarat Dan Dungaciu, la Realitatea PLUS.

Liderul AUR a subliniat că ”nu poți să fii între două luntri. Adică, pe securitate ești cu ameicanii, dar toată problematica de securitate, cea mai importantă, o rezolvi cu europeni, adică războiul din Ucraina”.

”Du-te mă la american și întreabă ce-i cu Ucraina. Ce bani trebuie să dăm, ce trebuie să facem, cum să ne descurcăm în această situație. Lasă proiectul european, pentru că proiectul european pe Ucraina, de foarte multe ori, are alte incidențe politice: federalizare, putere politică europeană, proiect de la Bruxelles.

Du-te la americani și îi întrebi: Dom'le, de ce nu vin la noi 5.000 de soldați? Și americanii ce pot să-ți răspundă: Dom'le, nu vin că nu e amenințare, zic și eu. Doi. Nu vin pentru că n-avem încredere în voi. Sau poți să zici tu, nu vin pentru că americanii, în ticăloșia lor, au bătut palma cu rușii și vor să vândă regiunii. Nu știu. Dar n-ai foarte multe variante”, a mai spus acesta.

Mai mult, prim-vicepreședintele AUR a menționat că ”oamenii trebuie să iasă public să ne explice de ce nu vin soldații americani în România, unde este o confruntare kinetică, ca să zic, aici e război”.

”Deci, sau americanii nu cred că e o problemă de securitate și nu e nevoie să vină în perspectivă și atunci trebuie să-i întreb. Dom'le, ce s-a întâmplat cu noi? N-au încredere în noi sau n-au vândut rușilor. Că altă soluție nu există aici. Și atunci trebuie să te duci. Bă, eu am Kogălniceanu, am făcut o bază. Nu vreți să facem o bază militară permanentă să veniți la noi, să știm pe ce picior dansăm? Numai că atunci trebuie să rupi toată povestea că nu poți să fii și cu Bruxelles-ul și cu America, cei doi având poziții nu tocmai similare în ceea ce privește criza sau războiul din Ucraina. Aici trebuie să iei o decizie politică”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, în România nu există o bază militară americană permanentă, ci ”noi avem niște clădiri”.

”Nu există bază militară în estul Europei pentru că atunci când s-a extins NATO, decizia occidentală și americană a fost să nu se constituie baze militare. Bază militară înseamnă prezență permanentă. Nu există bază militară în tot estul Europei, pentru că le-au spus rușilor: voi ați plecat și venim noi locul vostru, rușii au zis, băi, nu, să fie prin rotație. Noi suntem prezență prin rotație. Asta avem noi”.