Accident cu o autospecială. Un poliţist şi un jandarm, răniţi într-un accident produs în judeţul Buzău
22 apr. 2026, 08:31
Actualizat: 22 apr. 2026, 08:31
Accident la Buzău
Articol scris de Scris de Realitatea de Buzau
Sursă: realitatea.net
Un poliţist şi un jandarm au fost răniţi, miercuri dimineaţă, în urma unui accident rutier produs pe DN2C, la ieşire din Smeeni către Pogoanele, în judeţul Buzău.
Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Buzău, este vorba despre o coliziune între două autovehicule: o autospecială de poliţie şi un camion staţionat în zona acostamentului, pe acelaşi sens de mers.
Autospeciala de poliţie se deplasa pe direcţia Călţuna către Pogoanele, la volan aflându-se un poliţist în vârstă de 23 de ani, din Buzău.
În urma impactului, ambii ocupanţi ai autospecialei, membri ai echipajului mixt poliţist/jandarm, au fost răniţi.
Aceştia au fost preluaţi de ambulanţă şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.
Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
