Gloria Buzău a pierdut la doar două goluri meciul din deplasare cu Rapid București

Rapid a condus cu 9 goluri în minutul 40

SCM Gloria Buzău a pierdut derby-ul disputat în Sala Rapid din București, cu campioana en-titre, Rapid București. Deși campioanele au condus cu 9 goluri diferență, 27-18, în minutul 40. La final rapidistele s-au impus la doar două goluri, 35-33 (19-13). Meciul a contat pentru etapa a 15-a din Liga Florilor. În tur, la Buzău, Gloria a câștigat cu 35-29.

Meciul a început dezastuos pentru echipa antrenată de Daniel Anca, care s-a văzut condusă cu 4-0 în minutul 2. Buzăul a marcat primul gol prin Blazevic în minutul 3, apoi s-a apropiat la două goluri în câteva rânduri, dar până la pauză gazdele s-au distanțat la 6 goluri, după trei goluri la rând marcate de Gutierrez, care a dus scorul la 19-13.

După pauză Buzăul a continuat să joace fără orizont în atac și fără concentrare în apărare, fapt ce le-a dat ocazia rapidistelor să se distanțeze la 9 goluri în minutul 40, 27-18. Iuganu, Blazevic și Ilyina au marcat pentru Gloria și diferența s-a redus la 6 goluri în minutul 44. Korsos a stopat elanul buzoiencelor, dar diferența de 6-7 goluri s-a menținut până la scorul de 31-24, în minutul 49. Buzăul a marcat apoi de 3 ori la rând, prin Blazevic, Stoleru și Keita, reducând handicapul la 4 goluri. În minutul 57 Ilyina a marcat pentru 33-30, din aruncare de la 7 metri, iar cu 69 de secunde înaintea finalului de meci scorul era 35-31. Pe final Gloria a mai marcat de două ori, prin Keita și Nenezic, ultimul gol fiind marcat din poartă în poartă de portarul muntenegrean al Buzăului, în ultima secundă de joc.

Pentru SCM Gloria Buzău au marcat: Blazevic -6 goluri, Ilyina -6, Keita -5, Burlachenko -4, Harabagiu -4, Iuganu -2, Stoleru -2, Moroianu -2, Batinovic -1 și Nenezic -1. Au mai jucat: Kelemen, Czeczi, Petrovic și Prkacin.

Pentru Rapid București au marcat: Kanor -8 goluri, Fernandez Fraga -6, Korsos- 6, Gutierrez -5, Espinola -4, Ostase -4, Badea -2. Au mai jucat: Kapitanovic, Ciucă, Perianu și Hernandez

După 15 etape, SCM Gloria Buzău este pe locul 5, cu 31 de puncte, iar etapa viitoare va juca pe teren propriu cu CSM Tg. Jiu.

Sursa: Realitatea de Buzau