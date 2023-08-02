Ce echipe s-au calificat, aseară, în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor

Panathinaikos Atena, Aris Limassol, Olimpija Ljubljana şi Slovan Bratislava s-au calificat, marţi, în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după rezultatele pozitive din manşa secundă a turului al doilea preliminar.
Panathinaikos, după 3-1 în prima manşă, a remizat acasă cu Dnipro-1, 2-2, într-un meci în care ucrainenii au condus la un moment dat cu 2-1.
Olimpija Ljubljana a reuşit să o elimine pe campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, cu 2-1, după 1-1 în prima manşă. Ludogoreţ a deschis scorul în Slovenia, dar Timi Elsnik a marcat golul victoriei în min. 90+2. Oaspeţii au avut şansa de a trimite meciul în prelungiri, dar Kiril Despodov a ratat un penalty (90+12).
Slovan continuă şi ea parcursul în Champions League, după 2-2 acasă cu Zrinjski Mostar, meci în care slovacii au condus cu 2-0.
Aris Limassol a câştigat ambele manşe cu BATE Borisov, 6-2 acasă şi 5-3 în deplasare.
Rezultatele de marți seară:
Panathinaikos Atena (Grecia) – SC Dnipro-1 (Ucraina) 2-2 (3-1 în prima manşă)
Olimpija Ljubljana (Slovenia) – Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) 2-1 (1-1 în prima manşă)
BATE Borisov (Belarus) – Aris Limassol (Cipru) 3-5 (2-6 în prima manşă)
Slovan Bratislava (Slovacia) – HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina) 2-2 (1-0 în prima manşă)
Astăzi se vor juca partidele:
Molde FK (Norvegia) – HJK Helsinki (Finlanda) (0-1 în prima manşă)
Galatasaray Istanbul (Turcia) – Zalgiris Vilnius (Lituania) (2-2 în prima manşă)
FC Astana (Kazahstan) – Dinamo Zagreb (Croaţia) (0-4 în prima manşă)
KRC Genk (Belgia) – Servette Geneva (Elveţia) (1-1 în prima manşă)
FC Copenhaga (Danemarca) – Breidablik (Islanda) (2-0 în prima manşă)
Maccabi Haifa (Israel) – FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) (0-1 în prima manşă)
Qarabag FK (Azerbaidjan) – Rakow Czestochowa (Polonia) (2-3 în prima manşă)
BK Haecken (Suedia) – KI Klaksvik (Feroe) (0-0 în prima manşă)