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Actualitate· 2 min citire
Răsturnare de situație! FCSB și Dinamo sunt tot mai aproape de revenirea pe Arena Națională
arena națională
FCSB și Dinamo au motive de optimism înaintea startului noului sezon din SuperLigă. Deși Arena Națională era programată să rămână indisponibilă până în luna septembrie, cele mai recente informații indică faptul că stadionul ar putea fi redeschis mult mai devreme.
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