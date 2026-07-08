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Trump: „Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni”. SUA iau în calcul noi lovituri împotriva Iranului

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 18:36

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar putea lansa un nou atac asupra Iranului chiar în noaptea următoare, avertizând că decizia va depinde de evoluția negocierilor cu Teheranul.

Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile în marja summitului NATO de la Ankara, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a susținut că Iranul „se comportă foarte urât” și a amintit de atacurile americane desfășurate în noaptea precedentă, ca răspuns la loviturile asupra unor nave comerciale din zona Strâmtorii Ormuz.

„Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic la noapte, dar vom vedea cum decurg toate discuțiile cu Iranul. Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni, poate le vom întrerupe și aprovizionarea cu electricitate sau cu apă, deși nu vrem asta”, a declarat Trump.

Anterior, președintele american anunțase că acordul de încetare a focului cu Iranul nu mai este valabil și că Washingtonul nu va mai negocia cu Teheranul, după atacurile iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz.

În noaptea de marți spre miercuri, SUA au lansat noi lovituri aeriene asupra unor ținte din Iran, iar Teheranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor militare americane din Kuweit și Bahrain, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu.

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