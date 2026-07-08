Trump anunță reluarea războiului cu Iranul „Armistițiul s-a terminat”

Publicat 8 iul. 2026, 13:09 Sursă realitatea.net

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri, la Ankara, unde participă la a doua zi a summitului NATO, că armistițiul cu Iranul s-a încheiat, semnalând o nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

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